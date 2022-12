Einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Lichterglanz und viel Musik soll es in Otterstadt in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause endlich wieder geben. Am Sonntag ist wieder Budenzauber zwischen Remigiushaus und katholischer Kirche.

Weihnachtsmarkt ohne den festlich beleuchteten Königsplatz kann sich Sonja Regenauer nicht vorstellen. Sie hat als neue Vorsitzende des Ortskartells Otterstadt erstmals die Organisation der über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Veranstaltung übernommen. Dabei sei es am Anfang gar nicht so sicher gewesen, ob der Weihnachtsmarkt angesichts der Energiekrise überhaupt stattfinden dürfe, erzählt sie. Doch sobald feststand, dass der Königsplatz und die katholische Kirche am zweiten Adventssonntag ausnahmsweise beleuchtet werden, machte sie sich an die Planung. Wichtig ist ihr, dass die Stände schön dekoriert sind und es eine LED-Beleuchtung geben wird. „Das muss ins Herz gehen“, findet sie. Herausgekommen ist ein vielfältiges buntes Programm, so wie vor der Pandemie.

35 Aussteller machen mit, ein paar weniger als früher, weil in diesem Jahr der große Saal im Remigiushaus geschlossen bleibt, um Energie zu sparen. Aufwärmen kann man sich aber trotzdem im Foyer des Remigiushauses, wo die Grundschule Kaffee und Kuchen anbietet und die Remigiusbücherei eine Buchausstellung macht. Im Jugendkeller wird mit Kindern gebastelt. Draußen rund um den Königsplatz bieten vor allem örtliche Vereine eine große Auswahl an Speisen und Getränken an. Außerdem gibt es weihnachtliches Kunsthandwerk, Genähtes, Gebasteltes, Deko- und Geschenkartikel. Neu in diesem Jahr sind ein Champagner-Tasting und -Verkauf, Honig aus Otterstadt sowie Otterstadter Whisky und Gin. Am Stand der Ortsgemeinde Otterstadt werden ein neuer Bildband von Günther Lupatsch, ein Kinderbuch von Michael Kurt und das Buch, das Horst Kuhn zum Ortsjubiläum geschrieben hat, verkauft. Der Gemeindeausschuss der katholischen Kirchengemeinde stellt einen Wunschzettelbaum auf, um Menschen, denen es nicht so gut geht, einen Wunsch zu erfüllen.

Die Stände öffnen um 11 Uhr, um 12 Uhr begrüßt Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) die Besucher mit musikalischer Begleitung der Grundschulkinder. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr mit kleinen Gaben auf den Markt. Der Musikverein Otterstadt, der Gesangsverein Germania und der Kirchenchor laden alle, die Lust auf Musik haben, um 17 Uhr zum Mitsingkonzert in die katholische Kirche ein. Mit dabei ist auch die Strasser Garde aus Rheinhausen mit schottischen Dudelsackklängen. „Da bekommt man echt Gänsehaut“, sagt Sonja Regenauer. Nach dem Konzert spielt das Generationenorchester des Musikvereins noch auf dem Königsplatz. Der Weihnachtsmarkt endet um 20 Uhr.