Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause erlebten die Otterstadter und auswärtige Besucher am Sonntag wieder einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt am beleuchteten Königsplatz. Es gab mehrere Angebote, die den Menschen in der Vorweihnachtszeit das Herz erwärmten.

Saskia Burger aus Speyer trifft sich am Sonntagabend mit Freunden auf dem sehr gut besuchten Königsplatz. Der Speyererin gefällt das vorweihnachtliche Spektakel in Otterstadt. „Für diesen einen Tag haben sich die Veranstalter richtig Mühe gegeben“, lautet Burgers Fazit. Ohne das Engagement der vielen freiwilligen Helfer könnte der traditionell am zweiten Adventssonntag ausgerichtete Markt nicht stattfinden. Dieser Einsatz müsse gewürdigt werden, findet Burger.

Zirka die Hälfte der 36 Stände werden von Vereinen, Organisationen und Menschen betrieben, die keine klassischen Schausteller, sondern nebenberuflich in diesem Bereich tätig sind. Pietro und Gudrun Rossi gehören dazu und bieten selbstgefertigte beleuchtete Schwibbögen aus Holz an. Sie sind feste Größen auf dem Otterstadter Weihnachtsmarkt, sind zum 31. Mal vertreten. Pietro Rossi ist Baggerfahrer und fertigt die Lichterbögen mit klassisch weihnachtlichen Motiven sowie Landschaften, Tieren und Kirchen in seiner Freizeit an. Besonders gefragt sei das Kunstwerk mit dem Speyerer Dom. Mit dem Geschäft auf dem Weihnachtsmarkt ist das Ehepaar aus Otterstadt zufrieden. Gudrun Rossi hat den Eindruck, dass die Menschen nach zwei Jahren Pause nach Weihnachtsmärkten lüsten.

Erst Fragezeichen bei Nachfrage

Susanne Ahelger aus Lingenfeld konnte vor dem Weihnachtsmarkt nicht so recht einschätzen, wie die Nachfrage nach ihren selbst gefertigten Schmuckstücken sein wird. Sie habe sich Gedanken gemacht, ob die Energiekrise und die steigenden Preise Einfluss auf die Kauflust der Weihnachtsmarktbesucher haben werden. „Denn Schmuck ist nun mal nicht überlebenswichtig“, sagt die 40-Jährige, die seit mindestens zehn Jahren Teil des Weihnachtsmarkts am Königsplatz ist. Die Otterstadter und die auswärtigen Besucher haben sie nicht enttäuscht. „Otterstadt liebt seinen Weihnachtsmarkt, sie kommen, egal, ob es stürmt, schneit oder regnet“, sagt die Goldschmiedin, die dementsprechend trotz nasskaltem Wetter zufrieden mit ihrem Geschäft ist.

Die Verkäufer von Glühwein und Speisen ziehen ebenfalls ein positives Fazit. Bei Familie Zickgraf aus Waldsee gehen insgesamt rund 50 Liter Schnaps und Glühwein über die Theke, beim SPD-Ortsverein sind es laut Bianca Staßen 102 Liter Glühwein. Der Verein ist damit ausverkauft. Genauso sieht es bei Andreas Rinnhofer und seiner Ferkelbraterei aus. Am frühen Abend gibt es keinen Krustenbackschinken und Spießbraten mehr. „Wir kaufen jedes Jahr mehr ein und sind immer ausverkauft“, freut sich der Otterstadter, der seit acht Jahren Teil des Weihnachtsmarkts ist.

Großer Andrang bei Mitsingkonzert

Zur Tradition der Veranstaltung gehört auch das Mitsingkonzert in der katholischen Kirche, die zu diesem Anlass bis auf den letzten Platz besetzt ist. Im Eingangsbereich sowie links und rechts in den Gängen stehen die Menschen und erleben Gänsehaut-Momente, als die Strasser Garde aus Rheinhausen mit ihren schottischen Dudelsäcken „Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ spielt. Das weitere unterhaltsame Programm gestalten der Musikverein Otterstadt, der Gesangverein Germania und der katholische Kirchenchor. Beim Konzert kamen 1700 Euro für die Speyerer Tafel zusammen.

Ortskartell-Vorsitzende Sonja Regenauer ist am Sonntagabend „rundum zufrieden“. „Es hat alles gut geklappt. Es hätte zwar nicht regnen brauchen, aber die Leute bleiben trotzdem“, freut sich die Ortskartell-Vorsitzende, die allen Beteiligten dankt. Regenauers Fazit, das viele Besucher und Beschicker teilen: „Der Königsplatz ist wunderschön beleuchtet, der Weihnachtsmarkt ist was fürs Herz“.