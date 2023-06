Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Otterstadts Weihnachtsmarkt am Königsplatz ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Wegen der Corona-Pandemie wird es ihn auch dieses Jahr nicht geben. Das sorgte bei ein paar Politikern für Entsetzen und Diskussionen.

Ein paar Tage zuvor machten die Gerüchte in einem örtlichen Supermarkt schon die Runde, Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) bestätigte es dann am Mittwochabend in einer Ausschusssitzung: