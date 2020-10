Auch in Römerberg wird es 2020 keinen Weihnachtsmarkt geben. Ein angedachtes Konzept wurde angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen schnell wieder verworfen. Noch vor rund zwei Wochen keimte die leise Hoffnung beim Römerberger Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) auf einen alternativen Weihnachtsmarkt, gestaltet von Akteuren aus den Kartellen der drei Ortsteile. Ein erstes Gespräch dazu hatte es bereits gegeben, eine Marschrichtung ebenso. Jetzt folgten zwei Meldungen auf dem Fuße: Der Vorsitzende des Ortskartells Berghausen, Helmut Kühner, gab in einem Rundschreiben an die Vereinsvertreter in seinem Beritt die Absage des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr bekannt. Darauf folgte sein Heiligensteiner Kollege Helge Harder. Damit geht Römerberg mit anderen Orten in der Verbandsgemeinde konform. In Dudenhofen und Harthausen soll es keine Veranstaltungen geben.