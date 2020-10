Auch in Hanhofen wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Darüber hat am Freitag Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) informiert. Die „negative Entwicklung“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lasse momentan keine andere Möglichkeit außer die Absage zu, begründete sie.

Damit wird es im Speyerer Umland in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Vor Kurzem hatten auch die Verantwortlichen in Römerberg von einem angedachten alternativen Weihnachtsmarktkonzept Abstand genommen. Auch das wurde mit den aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen begründet.