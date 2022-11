Es gibt in der Adventszeit immer eine Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, in der Weihnachtsmarkt ist. Am kommenden Wochenende laden Altrip und Limburgerhof zum Bummeln und Glühweinschlürfen ein.

Glühweindurstige interessiert, wann es los geht. Und sie müssen gar nicht bis Samstag warten. Bereits ab Freitag, 2. Dezember und dann bis Sonntag, 4. Dezember, lädt der Weihnachtsmarkt in Limburgerhof auf dem Burgunderplatz zum Treffen ein. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am Freitagabend um 18 Uhr durch Bürgermeister Andreas Poignée (CDU), begleitet von den Schülern der Kreismusikschule. Die Stände auf dem Burgunderplatz sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Vereine bieten Speisen und Getränke an, darunter auch die Deutsche Leukämie Forschungshilfe (DLFH), für die ein Teil des Erlöses bestimmt ist. Im Foyer des Rathauses bieten am Samstag von 15.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr Hobbykünstler ihre selbstgefertigten Artikel an.

Auch für weihnachtliche Musik ist gesorgt. Am Samstag um 17 Uhr wird der Posaunenchor mit weihnachtlichen Klängen vertreten sein. Am Sonntag sind die Besucher von 15 bis 17.30 Uhr im Foyer des Ortszentrums zum musikalischen Adventscafé eingeladen. Dabei treten der gemischte Chor No Limits des Gesangvereins MGV 1903 Limburgerhof ab 15 Uhr auf. Von 15.30 bis 17.30 Uhr spielt das Ensemble der Kreismusikschule im großen Kultursaal. Für Kaffee, Kuchen und Sekt sorgen die Mitglieder des Fördervereins Haus des Kindes.

Am Samstag bis 23 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Altrip auf dem Platz hinter der Maxschule ist am Samstag, 3., von 15 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 17 Uhr von Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) und Patrick Moser als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Altriper Vereine. Bereits ab 16 Uhr am Samstag und ab 15 Uhr am Sonntag wird der Nikolaus zu Besuch kommen und kleine Geschenke für die Kinder mitbringen. Altriper Vereine sorgen an den Ständen für das leibliche Wohl. Angeboten werden zudem selbstgefertigte Handarbeiten, Marmelade und Weihnachtskrippen. Der Heimat- und Geschichtsverein Altrip bietet an seinem Stand die nun schon traditionellen Brotkiechle frisch aus dem Backhaus an. Im benachbarten Bürgerhaus alta ripa bieten Altriper Hobbykünstler ihre kreativen Werke an und der Altriper Imker ist mit seinen Produkten vertreten. Im Bürgerhaus gibt es auch Kaffee und Kuchen oder Bier und Wein.