„Das große Altriper Weihnachtskonzert“. Der Titel des Konzertes am Sonntag, 18. Dezember um 20 Uhr in der protestantischen Kirche deutet es schon an: In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein besonderes Programm freuen.

Leony Gräfe (20), die neue Dirigentin des Kirchenchors Altrip, hat nicht nur mit dem Chor fleißig für das Konzert geprobt, sie hat auch eine Reihe von Solisten eingeladen und singt selbst. Die junge Frau hat schon während ihrer Schulzeit eine Ausbildung an der Kirchenmusikschule gemacht. Nun studiert die Sopranistin in Mannheim Gesang für Oper. Kurz nach Ostern hatte sie in ihrer Heimatkirchengemeinde Altrip erst die Stelle als Organistin übernommen und ab Mai zunächst provisorisch und nach dem Tod des bisherigen Chorleiters die Leitung des Kirchenchores. „Mit Leony Gräfe ist für den Chor eine neue Ära angebrochen“, sagt Barbara Jacob, die Vorsitzende des Kirchenchores. Die junge Musikerin sei so emotional, ihre Freude so ansteckend. Leony Gräfe gibt das Lob zurück: Der Chor sei unfassbar engagiert, motiviert und aufgeweckt und lasse sich auf etwas Neues ein.

Lieder, die jeder kennt

Das Ergebnis dieses Neuanfangs ist im Konzert am Sonntag zu hören. Fünf Lieder singt der Chor. Als Solisten treten neben Leony Gräfe deren Studienfreunde Marietta Hüttemann (Sopran), Ssu-Han Yao und Jessica Schneider (Mezzosopran), Dieter Hauß (Tenor), Dagmar Wolf-Hauß und Soyoung Choi (Klavier), Tom Niklas Roland (Orgel) auf. Außerdem ist ein Streicherensemble unter der Leitung von Beate Wiesel zu hören. Leony Gräfe gibt einen kleinen Ausblick auf das Programm: „Das sind Lieder, die jeder kennt, alles Weihnachtsklassiker, aber auch Klassik im eigentlichen Sinn, keine Popmusik.“ Zum Teil sind auch die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen. Das Weihnachtsmedley zum Abschluss des Konzertes hat Leony Gräfe selbst komponiert. Alle Musiker verzichten auf ihre Gage, daher ist der Eintritt frei. Doch um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten.