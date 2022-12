Allerlei Geschichten von Weihnachtswichteln, Knecht Ruprecht und dem geizigen Mr. Scrooge gibt es beim Adventskonzert der Rheinfinken. Für den Altriper Kinder- und Jugendchor ist es ein ganz besonderer Auftritt.

Weihnachtliche Lieder und Klavierklänge ertönen im zweiten Stock der Maxschule. Dort probt montags der Altriper Kinder- und Jugendchor „Die Rheinfinken“ zurzeit für sein Adventskonzert am 11. Dezember. Bei den Proben unter Leitung von Eliana Schmidt sind die Kinder in drei Gruppen fleißig dabei, Texte und Melodien für ihre Auftritte einzuüben.

Die ganz Kleinen von drei bis sechs Jahren treffen sich am Montagnachmittag als erste Gruppe. Wer schon immer wissen wollte, wie der Weihnachtsmann die ganze Arbeit schafft, erfährt das beim Adventskonzert beim Wichtel-Weihnachtslied, das die acht Mädchen und vier Jungen vom Vorchor proben. Während sie von den Wichtel-Helfern singen, die Geschenke aussuchen und einpacken, laufen sie im Kreis um das Klavier. Zuvor hat Chorleiterin Eliana Schmidt mit ihnen die Textstrophen wiederholt. Zwei Mädchen sind zum ersten Mal dabei. Während die größere Schwester sich in den Kreis um das Klavier einreiht, schaut die Jüngere vom Stuhl aus erstmal noch zu. „Es dauert eine Weile, bis sich die Kleinen in den Chor integrieren“, weiß Vorsitzende Helga Schmidt, die die Rheinfinken schon von Anfang an begleitet, seit der Chor vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde.

Als Wichtel verkleidet

Nach der Runde ums Klavier setzen sich die Kleinen wieder auf die Stühle und bekommen noch Infos zu den letzten Vorbereitungen für das Konzert: „Geht mit euren Eltern nochmal Noten und Texte durch“, sagt Eliana Schmidt und weist auch auf die Kostümprobe hin: „Wir bringen die Wichtelkostüme nächste Woche mit.“ Die Aussicht, in die Kostüme zu schlüpfen, gefällt den Kindern. Zum Abschluss proben sie noch das Weihnachtslied „Der Quempas“ aus dem 15. Jahrhundert. Mit einer kleinen Belohnung endet die Chorstunde.

Die nächste Gruppe – der Hauptchor – steht schon vor der Tür. Nun sind die Mädchen und Jungen zwischen sieben und 13 Jahren an der Reihe. Die achtjährige Maja aus Neuhofen ist zum ersten Mal dabei. „Wir haben gezielt nach einem Kinderchor gesucht und über Instagram Kontakt zu den Rheinfinken aufgenommen“, berichtet Majas Mutter, Vanessa Basting. Maja hört bei der Probe zu, wie die Kinder ihre Lieder aus der Kantate „Zauberhaftes Weihnachtsfieber“ üben. „Sehr schön gesungen“, lobt Eliana Schmidt den Chor.

Überraschender Besuch

Die Kantate erzählt die Geschichte von Nina, die krank zu Hause bleiben muss, obwohl sie im Weihnachtsstück in der Schule den Nikolaus spielen sollte. Währenddessen bekommt sie überraschenden Besuch von Knecht Ruprecht und vom Christkind. Dazu schlüpfen die Kinder zum ersten Mal in verschiedene Rollen.

Inzwischen treffen die Mädchen vom Jugendchor ein. Das Klavier ertönt, der Chor stimmt ein mit Liedern aus der Kantate Mr. Scrooge nach der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. „Das ist das Besondere bei diesem Konzert, dass nicht nur eine Gruppe etwas Größeres präsentiert, sondern zwei Gruppen“, erklärt Helga Schmidt.

Während im Saal die Mädchen vom Jugendchor proben, nimmt Vanessa Basting ihre Tochter Maja vor der Tür in Empfang. Wie hat es ihr gefallen? Maja zögert: „Ich muss noch überlegen, aber nächste Woche komme ich nochmal“, verspricht sie.

Das freut Vorsitzende Helga Schmidt, denn neue Kinder sind willkommen. „Wir haben viel weniger Kinder als früher“, berichtet sie. Vom Adventskonzert erhofft sie sich, dass viele Familien kommen und die Kinder Lust bekommen, im Chor zu singen. In verschiedenen altersgerechten Chorgruppen lernen sie nicht nur singen, sondern auch schauspielern und tanzen, um ein Konzert oder ein Musical aufzuführen.

Noch Fragen

Adventskonzert des Kinder- und Jugendchors „Die Rheinfinken“, Sonntag, 11. Dezember, 17.30 Uhr, in der katholischen Kirche in Altrip. Eintritt frei, Spenden erbeten. Infos zu den Rheinfinken gibt es bei Helga Schmidt unter Telefon 06236 3180, per E-Mail an rheinfinken@gmx.de, und im Internet unter www.rheinfinken.de.