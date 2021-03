Bürger, die in ihrer Straße gerne eine Weihnachtsbeleuchtung hätten, sollen diese künftig auch bekommen – allerdings auf eigene Kosten. Wie Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) berichtet, habe er entsprechende Nachfragen aus dem Dorf bekommen. Der Ortsgemeinderat hat deshalb beschlossen, dass die Gemeinde auf Wunsch Weihnachtssterne anschafft und diese anschließen lässt, sofern Bürger dies im Voraus bezahlen. Die Kosten für einen Stern belaufen sich auf rund 1050 Euro. Die Frage der Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung in der Heiligensteiner Straße auf Kosten der Ortsgemeinde hat der Rat in den Ausschuss verwiesen.