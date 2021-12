Die Umstände waren widrig: Proben sind ausgefallen, und dann mussten auch noch 20 Kinder wegen eines Corona-Falls in Quarantäne. Doch die Junge Kantorei Schifferstadt hat allem getrotzt und pünktlich zum Fest ein Weihnachtsalbum aufgenommen.

Die Junge Kantorei Schifferstadt hat ein sehr schönes Album mit weihnachtlicher Musik aufgenommen. Auf der CD „Weihnachtliche Musik- und Liederschätze“ sind die ganz kleinen wie die größeren Kinder in den verschiedenen Chören und zusammen zu hören. Umrahmt wird das Programm von festlicher Orgelmusik, dazu gibt es auch instrumentale Begleitung und Kammermusik.

Das Projekt war nach der Zwangspause durch die Pandemie als Neustart der Chöre gedacht. In der Jungen Kantorei gibt es einen Vorchor für die kleinsten Sänger ab drei Jahre und einen Aufbauchor I für Kinder von sechs bis acht Jahre. Diese beiden Chöre leitet Eva Oberling. Für die größeren Kinder ab neun Jahren gibt es den Aufbauchor II und den Hauptchor für Kinder ab elf Jahre und Jugendliche. Diese Chöre leitet Dekanatskantor Georg Treuheit. Viele der Stücke auf der CD waren kürzlich auch bei dem Adventskonzert der Jungen Kantorei in der Kirche Sankt Jakobus zu hören. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich die Musik nach Hause zu holen.

Besondere Gastsänger

Das Album beginnt mit festlicher Orgelmusik des französischen Romantikers Theodore Dubois, gespielt von Georg Treuheit auf der großen Vleugels-Orgel in Sankt Jakobus. Dann geht das Programm mit den kleinsten Sängern weiter, der Vorchor singt einfache schöne Stücke, die Freude der Kleinen ist dabei deutlich zu hören. Die Größeren der beiden Aufbauchöre und der Hauptchor singen in verschiedenen Kombinationen. Das musikalische Spektrum ist breit gefächert. Es gibt traditionelle Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“, Gospels wie „Somebody is knocking at your Door“. Es gibt eine Suite mit Stücken aus dem Krippenspiel für Kinder „Ochs und Esel wissen mehr“ von Peter Schindler und Babette Dietrich.

Besondere Gäste sind die Sänger des Männerchors, die das „Abendlied“ von Clement C. Scholefield und Hanno Haag in einer Bearbeitung von Georg Treuheit singen, der auch die Orgelbegleitung spielt. Bei den Chören der Jungen Kantorei gibt es schon einige Solostimmen zu hören. Das Album vermittelt nicht nur fröhliche und besinnliche Weihnachtsstimmung – es zeigt auch auf schöne Art, wie der musikalische Nachwuchs in der Jungen Kantorei gepflegt wird und Schritt für Schritt altersgerecht an verschiedene Musikstile herangeführt wird. Dabei beginnen die Kleinen mit einstimmigen Stücken, und nach und nach lernen die Größeren anspruchsvollere mehrstimmige Werke.

Trotz aller Widrigkeiten, ausfallenden Proben und Quarantäne von 20 Kindern wegen eines Corona-Falls haben es Kinder und Chorleiter geschafft, das Album zu realisieren.

Noch Fragen?

Die CD ist erhältlich über die Chorleiter eva-oberling@hotmail.de und georg.treuheit@bistum-speyer.de sowie über das Pfarrbüro Kirchenstraße 10, Schifferstadt, Telefon 06235 959081, und den Schifferstadter Weltladen, Hauptstraße 6, Telefon 06235 3478587.