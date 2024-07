Am Dienstag um 14.15 Uhr ist es in der Heiligensteiner Straße in Römerberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Laut Polizei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Bahnhofstraße in die Heiligensteiner Straße ein, wobei er den 18-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrad aus Brühl übersah. Dieser musste, um einen Zusammenprall zu verhindern, eine Gefahrenbremsung durchführen. Auf regennasser Fahrbahn stürzte der 18-Jährige und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Laut dem Geschädigten hätten mehrere Passanten ihm im Anschluss geholfen. Mögliche Unfallzeugen oder der Verkehrsunfallbeteiligte selbst, sowie weitere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.