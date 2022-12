Die nach dem Wasserrohrbruch in der Hanhofer Straße in Harthausen nötig gewordene Umleitung für den aus Richtung Hanhofen kommenden Autoverkehr zur Ortsmitte erfolgt nun doch nicht über den Falltorweg. Anders als am Donnerstag zunächst vom Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen angekündigt, müssen nicht nur Lkw, sondern auch Pkw den Umweg über die B39 auf sich nehmen. Das hat das Ordnungsamt nun mitgeteilt. Weil ansonsten ein Verkehrschaos befürchtet wird, wurde eine Sperrung des Falltorwegs angeordnet. Die Umleitungsstrecke ab der B39 werde ausgeschildert.