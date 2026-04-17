Die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt ist von Dienstag, 21. April, bis Freitag, 24. April, wegen einer Software-Umstellung geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Bereits vergebene Termine für diesen Zeitraum werden verlegt, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger informiert. Von der Schließung betroffen ist auch die Online-Zulassung i-Kfz, die aber voraussichtlich schon am 24. April wieder erreichbar ist.

Hintergrund der Schließung ist die Umstellung auf das landesweite Zulassungsprogramm, das sukzessive in allen Zulassungsstellen in Rheinland-Pfalz aufgespielt wird. Die Zulassungs- und Führerscheinstelle ist ab Montag, 27. April, wieder wie gewohnt geöffnet. Die Verwaltung weist aber darauf hin, dass es innerhalb der ersten Tage nach der Umstellung zu Einschränkungen im Betriebsablauf und damit zu längeren Wartezeiten kommen kann. Daher werden am Mittwoch, 29. April, für den terminfreien Zeitraum am Vormittag lediglich 50 Wartemarken vergeben.