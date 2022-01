Das Anfang der Woche von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) angeordnete plötzliche Ende der Förderung für energetisches Bauen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) habe Auswirkungen auf Mutterstadt, teilte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag mit. Für den Neubau einer Wohnanlage in der Bleichstraße sollten KfW-Fördermittel für energetisches Bauen beantragt werden. Da dies nun nicht mehr möglich ist, werde das Bauvorhaben erst einmal auf Eis gelegt, bis klar ist, ob es eine andere Fördermöglichkeit geben wird, so Schneider.