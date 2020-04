Aus Mamas Beutel lugt ein junges Parmakänguru, der Ziegennachwuchs hopst umher und hoch oben brütet die Störchin. Doch der Schifferstadter Vogelpark ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Frühlingsstimmung im Park geht an den Besuchern vorbei. Leicht ist die Situation für den Betreiber, den Vogelschutz- und Zuchtverein, nicht. Die Tiere müssen schließlich gefüttert und gepflegt werden – auch wenn keine geldbringenden Gäste zugelassen sind.

„Gute Nacht, Beo!“, schallt es laut aus einem Gehege mit eher unscheinbaren, aber munter turnenden krähengroßen schwarzen Vögeln. Es ist früher Morgen. Soll das ein Witz sein? Offenbar. Denn der Vogel schickt ein lautes, ausdrucksvolles Gelächter hinterdrein. Alles mit der Stimme einer Frau mittleren Alters. Weil er damit so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wiederholt er gleich noch mal seine Vorführung und fügt ein paar neue Nuancen beim Gelächter hinzu. Beos sind mit den Staren verwandt, ihre Heimat liegt in den tropischen Wäldern von Sri Lanka, Indien, Borneo und weiteren Inseln Südostasiens. Sie sind sehr sprachbegabt. Man merkt es.

400 Tiere von 80 verschiedenen Arten haben ihre Heimat im mehr 22.000 Quadratmeter großen Vogelpark gefunden. Die meisten tragen Federn, aber auch einige Säugetiere sind dabei. Sie gehen ganz unterschiedlich mit dem Fehlen von Besuchern um. Außerdem: Die vielen ehrenamtlichen Verantwortlichen des Vereins sind ja da, die kennen sie gut. Und das sind die, die Futter bringen und die Gehege sauber machen. Gerngesehene Gäste also.

Die Uhu-Dame sitzt auf ihren Eiern

Die Flamingos an ihrem Wassertümpel, die Kronenkraniche, Säbelschnäbler und Heiligen Ibisse leben ihr eigenes Leben unberührt davon, ob da Menschen am Zaun vorbeischlendern oder nicht. Einige scheinen die Ungestörtheit eher zu genießen. Die Uhu-Dame sitzt auf ihren Eiern in ihrem Gehege, kaum anderthalb Meter von Zaun und Fußweg entfernt. Ob sie sich diesen Platz auch ausgesucht hätte bei vollem Publikumsverkehr?

Das Paar Schnee-Eulen ist so weit noch nicht. Die beiden sind damit beschäftigt, die Voraussetzungen für befruchtete Eier zu schaffen, wenn man das Aufeinanderhocken, während der obere Vogel mit den Flügeln versucht, die Balance zu halten, richtig interpretiert. Auch das Storchenpaar brütet im Nest, beobachtet von einer Kamera. Wäre der Park nicht geschlossen, könnte man in einem der Häuschen per Kamera ins Nest schauen. Nur die Emus wollen sich dieses Jahr nicht vermehren.

Pfauen rufen, sie sitzen erstaunlich hoch auf den Bäumen, Gänse schreien und Hühner gackern. In einigen Volieren geht es sehr laut und sehr bunt zu: eine große Menge grüner und blauer Sittiche drängt sich laut schwatzend auf Ästen, daneben turnen bunte Papageien am Drahtzaun entlang, sie halten sich mit Schnabel und Krallen fest. Peter Tiesler, Vorsitzender des Vogelschutz- und Zuchtvereins, der den Park betreibt, krault einen Ara am Bauch, den dieser an den Zaun presst. „Der lebt schon lange bei uns, dürfte etwa 60 Jahre sein“, meint er. Der Vogel wurde abgegeben. Auch ein Karton voller Sittiche wartete neulich vorm Tor. „Erst schaffen sich die Leute Tiere an, dann verlieren sie irgendwann das Interesse“, sagt Tiesler.

Ein graues Parmakänguru schaut nachdenklich

Die Fellträger scheinen die Besucher und das Leben, das sie mit sich bringen, etwas zu vermissen. Lange und nachdenklich schaut ein kleines graues Parmakänguru auf den Hinterbeinen sitzend her. Einige der Tiere haben einen vollen Beutel, das eine oder andere Baby ist groß genug, um schon Ausflüge aus dem wohlig-warmen Zuhause bei Mama zu unternehmen. Und auch bei der kleinen Ziegenherde springt der Nachwuchs mittlerweile neugierig umher. Anton und Frieda, die beiden Esel – auch sie wurden vom Tierschutz gerettet –, stehen am Zaun und hoffen auf was Gutes.

„Normalerweise ist hier Hochbetrieb von Besuchern“, sagt Tiesler. „Erst kommen morgens die Opas mit den Enkeln, dann die Mütter mit den Kinderwagen, dann Kindergartengruppen und Klassen von Grundschulen.“ Sie alle müssen auch weiterhin draußen bleiben. Definitiv mal bis einschließlich Sonntag, 3. Mai. „Wir dürften zwar öffnen, aber die Auflagen sind für uns nicht umsetzbar“, sagt der Vorsitzende. Der Personalaufwand sei beispielsweise zu hoch. Denn es müssen laut Tiesler immer drei der ehrenamtlichen Helfer zur Aufsicht abgestellt werden. Dies sei schlichtweg nicht leistbar.

Damit die Tiere während der Corona-Krise gut versorgt sind, hat der Vogelschutz- und Zuchtverein einen Spendenaufruf im Internet gestartet. „Wir haben ja im Moment keine Einnahmen“, berichtet Tiesler. Zwar kostet der Parkbesuch auch sonst keinen Eintritt, aber die Gäste spenden. Dieses Geld ist die hauptsächliche finanzielle Grundlage, erklärt Tiesler. Kassier Christian Lamm ergänzt: „Die Kosten laufen ja weiter, nicht nur Futter, auch Heizung für die Tiere, Strom, Wasser – so um die 5000 Euro monatlich macht das aus.“

Nun wird Futter vorbeigebracht, Geld überwiesen und Tierarztrechnungen werden bezahlt. Tiesler ist erfreut und dankbar. Denn es gehe derzeit darum, dass es den Tieren gut geht und sie alles Nötige bekommen. Die restliche Arbeit jedoch muss weitestgehend ruhen. „Wir schauen, dass wir nur die notwendigsten Reparaturen machen“, sagt Tiesler. „Viele der Hütten sind mittlerweile um die 60 Jahre alt, da müsste man so einiges tun, das geht jetzt halt nicht.“

Kontakt