Weil an den Ampelanlagen an zwei Schifferstadter Kreuzungen gearbeitet wird, müssen in der kommenden Woche zeitweise Straßen gesperrt werden. Am Montag und Dienstag muss daher in den betroffenen Straßen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die Kreuzung von Mannheimer Straße, Bahnhofstraße und Kirchenstraße im Schifferstadter Zentrum ist am Montag, 31. Mai, betroffen. Die Arbeiten dauern den ganzen Tag, dafür sei es erforderlich, dass die Ampelanlage außer Betrieb genommen wird. Die Bahnhofstraße wird daher zwischen der Mannheimer Straße und Zeppelinstraße beziehungsweise Frederickstraße voll gesperrt. Anlieger können bis zum gesperrten Teilstück fahren.

Der Verkehr aus der Bahnhofstraße und Zeppelinstraße wird über die Frederickstraße, Danziger Straße und Johannesstraße zur Mannheimer Straße umgeleitet. Die Mannheimer Straße kann an diesem Tag nur bis zum Parkplatz Jakobsgasse beidseitig befahren werden, danach nur noch in Richtung Kirchenstraße. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird über die Raiffeisenstraße, Schillerplatz, Bahnhofstraße, Waldseer Straße und Friedhofstraße zur Mannheimer Straße geleitet. Lastwagen dürfen am Montag nicht von der Iggelheimer Straße und Burgstraße in die Kirchenstraße abbiegen. Sie werden über die Burgstraße, Speyerer Straße, Salierstraße und Rehhofstraße zur Mannheimer Straße umgeleitet.

Am Dienstag, 1. Juni, wird dann den ganzen Tag an der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße, Altenhofstraße und Mutterstadter Straße gewerkelt. Auch hier ist die Ampel außer Betrieb und die Altenhofstraße zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße voll gesperrt. Fahrzeuge werden über Bahnhofstraße, Mannheimer Straße und Kirchenstraße umgeleitet. Autos können aus der Altenhofstraße über die Alleestraße zur Bahnhofstraße gelangen und umgekehrt von der Iggelheimer Straße in die Altenhofstraße einbiegen. Lastwagen werden über Kirchenstraße und Bahnhofstraße umgeleitet.