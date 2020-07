Nach dem Rheindurchstich galt es für Otterstadt wie für Brühl, einen dauerhaften Zugang zur neu entstandenen Kollerinsel und zum Rhein zu schaffen.

Eine Fähre war 1835 der erste Zugang von Brühl zur Kollerinsel nach dem Rheindurchstich, der von 1833 bis 1845 dauerte. Durch den schnelleren Abfluss des Rheinwassers verlandete der Otterstadter Altrhein, sodass die königlich-bayerische Regierung im Januar 1839 auf ihre Kosten von der Rheinüberfahrt bis zum Otterstadter Wald einen Weg schuf.

Nun lag es an der Gemeinde Otterstadt, einen Fahrweg bis ins Dorf zu schaffen: Diese Möglichkeit bot sich am Auriegel durch das verlandete Altrheinbett. So entstand der heutige „Alte Kollerweg“. Doch dem jährlichen Hochwasser, bei dem das Rheinwasser wieder sein altes Flussbett füllte, war der Kollerweg ein Hindernis. Dabei wurde er laut Erzählungen mehrmals teilweise weggeschwemmt. Abhilfe wurde durch eine Art Unterführung geschaffen, die dafür gesorgt hat, dass das Wasser bei Hochwasser in sein altes Bett laufen konnte.

Einen besseren Weg zum Koller war der spätere Feld- und Waldweg, den die Landwirte und die Forstwirtschaft nutzten. Er wurde 1953 von der Bundeswehr bis zur Kollerfähre als Panzerstraße ausgebaut. Dort, nahe am Rhein, hatte die Bundeswehr Stelzenhäuser und von dort übte sie die Rheinüberquerung mit ihren Amphibienfahrzeugen.

Die Häuser wie auch die Bundeswehr gibt es dort nicht mehr, doch eine Fähre verbindet Otterstadt mit Brühl seit nunmehr 186 Jahren. Der alte Kollerweg mit der Unterführung für Hochwasser wird nur noch von Fußgängern und Radfahrern genutzt und führt nunmehr in eine fast unberührte Natur mit zahlreichen alten Kopfweiden.