Infolge des Hochwassers bleiben in Römerberg weiterhin viele Bereiche in Richtung Rhein beziehungsweise Altrhein für Fahrzeuge wie Fußgänger gesperrt. Bis voraussichtlich Montagvormittag gelte die Sperrung, die Zufahrtswege und den Bereich der Deichverteidigungswege betrifft, hat die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Damit ist auch der Wertstoffhof in Mechtersheim weiterhin nicht erreichbar. Die anderen Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde haben zu den üblichen Zeiten geöffnet.