Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „Pädel“ war in Heiligenstein einst ein Pfad bekannt, der als Abkürzung zwischen Ortsmitte und Hochufer diente. An diesen Namen soll nun ein Schild am heute noch existierenden Teil des Weges erinnern.

Das Pädel habe als Verbindungsweg von der Dr.-Rieth-Straße bis zur heutigen K25 gedient, erläuterte Günter Walburg (CDU) in der jüngsten Römerberger Ortsgemeinderatssitzung.