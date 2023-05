Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Befürchtung, den gesamten Weg rund um den Lambsheimer Nachtweideweiher bis zum Herbst sperren zu müssen, scheint sich für die Ortsgemeinde nicht zu bestätigen. Es gibt eine Lösung für das von Astbruch betroffene Naherholungsgebiet.

Am letzten Märztag war der Bauhof mit Flatterband und Hinweiszetteln am See unterwegs, um allen Besuchern zu signalisieren, dass sie sich bei einem Spaziergang dort in Gefahr begeben.