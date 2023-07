Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geselliges Beisammensein, über Generationen hinweg, bei kostengünstigen Angeboten – all das will der Dorftreff „Weck, Worschd und Woi“ in Gerolsheim verbinden. Ihn hat der 2022 gegründete Verein „Gerolsheim bewegt sich“ ins Leben gerufen. Vieles ist handgemacht.

Es ist heiß an diesem Sonntagnachmittag im Juli in der Römerstraße in Gerolsheim. Immerhin weht ab und zu ein wenig Wind. Etwa die Hälfte der Plätze unter