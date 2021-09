Ein Unbekannter versuchte am Montag zunächst, mit einem Wechseltrick in einem Maxdorfer Blumengeschäft in der Hauptstraße Geld zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 16.30 Uhr das Geschäft und gab zunächst vor, eine Grabkerze kaufen zu wollen. Laut Polizeibericht verwickelte er nach dem Kauf die Kassiererin in ein Gespräch. Der Täter behauptete, aus Kanada zu kommen und für eine private Sammlung in Deutschland geprägte 50-Euro-Scheine zu suchen. Die Kassiererin fiel zunächst auf den Trick herein und suchte in der Kasse nach 50-Euro-Scheinen mit dieser Nummer. Allerdings legte die Kassiererin sie nicht in direkter Reichweite des Täters, so dass dieser die Scheine nicht greifen konnte. Daraufhin lenkte er die Verkäuferin erneut ab, griff sich das Geld und rannte aus dem Geschäft entlang der Hauptstraße in Richtung Sparkasse. Nach Angaben der Kassiererin wurden wahrscheinlich 200 bis 300 Euro entwendet. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er wirkte sehr gepflegt, hatte schwarze Haare und trug einem karierten Anzug. Wer Hinweise zum Fall geben kann, kann sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-1100 oder mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 313-0 in Verbindung setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de gesandt werden.