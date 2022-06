Der Wechsel im Bürgermeisteramt zieht auch Wechsel in den Beigeordnetenämtern nach sich, denn Silke Schmitt-Makdice war bislang zweite VG-Beigeordnete hinter dem Ersten Beigeordneten Reinhard Burck. Für das freigewordene Amt kandidierte nun der Römerberger Justus Rabe (FDP), der bislang Dritter in der Beigeordneten-Reihenfolge war. Es gab nur einen Kandidaten. In der geheimen Wahl bekam Rabe 19 Ja-Stimmen, bei acht Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Für das so freigewordene dritte Beigeordnetenamt gab es ebenfalls nur eine Kandidatin: Sabine Marczinke (SPD), ebenfalls aus Römerberg, erhielt 22 Ja-Stimmen, bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Die CDU – im Rat gegenüber der „Ampel“ in der Minderheit – hatte keinen Kandidaten aufgestellt.