Die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim und Bobenheim-Roxheim starten eine „Solaroffensive“. Los geht es mit einer digitalen Infoveranstaltung zum Thema Fotovoltaikanlagen auf privaten Dächern.

Unter dem Titel „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ sollen Privatpersonen und Eigenheimbesitzer über die Vorteile und Möglichkeiten von Solaranlagen auf dem eigenen Dach informiert werden. Die Initiative vom BUND Rheinland-Pfalz und dem EU-Life-Projekt ZENAPA (Zero Emission Nature Protection Areas) wird in Kooperation mit rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden durchgeführt. Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz fördert die Initiative, weitere Kooperationspartner sind die Energieagentur und die Verbraucherzentrale des Landes Rheinland-Pfalz.

Ein Thema, viele Blickwinkel

Bei der digitalen Veranstaltung am Mittwoch, 14. September, 18.30 bis 20.30 Uhr, stellt unter anderem Erika Demski, Klimaschutzmanagerin der VG Lambsheim-Heßheim, das Solarkataster des Rhein-Pfalz-Kreises vor. Danach folgen vier Vorträge zu Planung, Installation, Betrieb und Kombinationsmöglichkeiten von Fotovoltaikanlagen: Die Klimaschutzmanagerin des Bezirksverband Pfalz, Carolin Sperk, gibt eine Übersicht zum Thema und informiert außerdem zu Neuerungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Jürgen Schmitt (GAIA) stellt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für Solarenergie vor. Für steuerrechtliche Fragen ist Florian Fischer von der Fischer & Reimann Steuerberatungsgesellschaft mit dabei. Außerdem wird Alexander Adolf von der Sparkasse Vorderpfalz zur Finanzierung privater Solaranlagen informieren. Im Anschluss an die Präsentationen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter www.zenapa.de/solaroffensive-14-09-2022 , per E-Mail an klimaschutz@bobenheim-roxheim.de oder unter Telefon 06233 3791 212 ist erforderlich.