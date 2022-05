Rhein-Pfalz-Kreis. Zu zwei kostenlosen Web-Seminaren zum Thema Dämmen laden die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Energieagentur den Bezirksverband Pfalz und Klimaschutzmanager aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein.

Am Mittwoch, 8. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, findet das Seminar „Fassade dämmen – am besten nachhaltig“ statt. Klaus Danner, Energieberater der Verbraucherzentrale, erläutert, welchen Einfluss die Außenwanddämmung auf die Behaglichkeit und das Schimmelrisiko im Wohnraum hat. Er erklärt, was bei Planung und Ausführung zu beachten ist und welche Fördermöglichkeiten bestehen. Um Dachdämmung und Hitzeschutz geht es am 29. Juni, 18 bis 19.30 Uhr. Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.