Bis 1 Uhr nachts sorgte Jannis Schreiner, besser bekannt als DJ Olde, am Sonntagabend bei der zweiten Auflage von „We love Schifferstadt“ für Partystimmung in seiner Heimatstadt.

Bis auf einen Polizeieinsatz wegen eines aggressiven Gastes sei es „ein super Abend“ gewesen – auch wenn die Waldfesthalle wegen einer rausgeflogenen Sicherung zwischenzeitlich ein paar Minuten lang ohne Strom war. „Normalerweise kennt man es von Konzerten, dass die Leute dann buhen und rausgehen“, sagt Schreiner. „Es haben aber alle gewartet und wir haben in der Zeit Fotos gemacht.“

DJ Olde legte zum zweiten Mal nach 2017 in der Waldfesthalle auf. Foto: Lenz

Den Abend eröffnete der Schifferstadter DJ McG, weitere Gastauftritte gab es von den Rappern Mr. Eist33, Airdinc und Rafael Farrell. Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) stand an dem Abend ebenfalls mit DJ Olde auf der Bühne. Sie sprach von einer „tollen Veranstaltung“, bei der alle Altersklassen vertreten gewesen seien.

„Es war viel mehr los als gedacht“, erzählt Schreiner. Der Vorverkauf sei etwas schleppend gelaufen. Am Ende musste die Abendkasse geschlossen werden, die Halle war fast ausverkauft. Für Stadtjugendpfleger Torsten Kreb und sein Team vom Jugendtreff war es die erste Veranstaltung in der Waldfesthalle. „Wir haben da auch viel gelernt.“ Zum Beispiel, dass die Schifferstadter sehr gerne Riesling trinken. Der war zwischenzeitlich ausverkauft. Dank eines „Noteinsatzes“ der Feuerwehr, die Getränke aus ihrem eigenen Keller zur Verfügung stellte, wurde die Versorgung wiederhergestellt.

„Ich würde gerne zwei Mal im Jahr solche Partys machen, zum Beispiel an Fasching und Halloween“, sagt Kreb. Er sei auch schon gefragt worden, ob er nicht über ein langes Wochenende ein Rock- oder Hip-Hop-Festival in der Waldfesthalle auf die Beine stellen könnte. „Da müssen wir sehen, wie wir das in die Halle kriegen“, sagt Kreb. Anfragen und Ideen gibt es jedenfalls genug.