Die Gemeinde Römerberg schafft zwei mobile Wassersperren an, die helfen sollen, Mechtersheim vor den Folgen künftiger Starkregenereignisse zu schützen. Bei den Sperren handelt es sich um Kunststoffbahnen des Typs „Water-Gate“, deren Wirksamkeit bereits kürzlich getestet worden war. Im Gegensatz zu den starren mobilen Sperren, über die Römerberg bereits verfügt, können diese von Fahrzeugen überfahren werden. Sie könnten daher schon mit einigem Vorlauf vor angekündigten Unwettern über die Straße gelegt werden. Wenn Wasser gegen die Sperre fließt, richtet diese sich automatisch auf. Der Haupt- und Finanzausschuss hat einstimmig beschlossen, eine Water-Gate-Sperre für die Schwegenheimer Straße zu kaufen, die in aufgerichtetem Zustand 50 Zentimeter hoch ist. Die zweite Kunststoffbahn erreicht nur eine Höhe von 15 Zentimetern. Sie soll im Breitenweg helfen, das Wasser bei Starkregen in die gewünschten Bahnen zu lenken. Die Anschaffung kostet rund 10.260 Euro.