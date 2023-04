Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Nacht auf Mittwoch ist schon wieder die Wasserleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim gerissen – nur etwa 100 Meter entfernt von der Stelle, an der vor zweieinhalb Wochen schon einmal Hunderttausende Liter Wasser ausgetreten waren. Müssen die Bürger mit weiteren Überflutungen rechnen?

Diesmal geschah es mitten in der Nacht. Gegen 2.15 Uhr riss die gusseiserne Hauptwasserleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim, das Wasser brach sich seinen Weg an die