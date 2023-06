Das große Aufräumen am Otterstädter Altrhein hat schon Tradition: Die Surfrider Baden-Pfalz sammeln am Sonntag, 18. Juni, bereits zum fünften Mal an dem Gewässer in den Rheinauen Müll ein. „Für viele Stand Up Paddler in der Region ist er ein liebgewonnener Homespot, der leider sehr oft vermüllt ist. Deswegen wollen wir wieder aktiv werden und diesen wunderschönen naturbelassenen Altrheinarm vom Müll befreien“, sagt Uwe Franken von den Surfridern. Die Aktion findet sowohl an Land, als auch mit Kanus, Kajaks, SUP-Boards oder ähnlichem auf dem Wasser statt. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr die Altrheinklause, Altrheinstraße, bei Waldsee. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, Handschuhe mitzubringen.