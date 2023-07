Am frühen Sonntagmorgen hat es einen Wasserrohrbruch in der Wiesenstraße gegeben, in dessen Folge es zu einem starken Wasseraustritt auf dem Gehweg gekommen ist. Darüber haben die Stadtwerke Frankenthal am Montag informiert. Der Schaden sei gegen 2.45 Uhr gemeldet worden. Aufgrund anschließender Reparaturen die Wasserversorgung dort fast durchgängig bis zum Mittag unterbrochen worden. Allerdings seien die Leitungen zwischendurch eine halbe Stunde offen gewesen, um die elf betroffenen Haushalte mit Wasser zu versorgen. Als Ursache für den starken Wasseraustritt haben die Stadtwerke Lochfraß in der Wasserhauptleitung ausgemacht. Gegen 12 Uhr waren die Reparaturarbeiten beendet.