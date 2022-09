In der Iggelheimer Straße nahe dem Waldfestplatz in Dudenhofen ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein Wasserrohr gebrochen. Die Straße steht unter Wasser. Die Feuerwehr war laut Wehrleiter Stefan Zöller mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Straße ab, bevor die Mitarbeiter der Werke am Einsatzort eintrafen. Zöller berichtete, dass das Wasser in einer Fontäne bis zu vier Meter hoch aus der Straße geschossen sei. Nach Angaben von Werkleiter Hermann Konrad ist die Ursache für den Rohrbruch noch unklar. Die Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Wasserversorgung wurde laut Konrad abgestellt, für betroffene Anwohner soll eine Notversorgung eingerichtet werden.