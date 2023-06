An der Trauerhalle auf dem Friedhof in Harthausen ist am Donnerstagmorgen ein Wasserrohr gebrochen. Wie Ortsbeigeordneter Günter Gleixner (CDU) informierte, konnte ein Gemeindemitarbeiter das Wasser zügig abstellen. Gleixner zufolge soll am Montag eine Firma damit beginnen, den Schaden zu beheben. Solange stehen die Toiletten und die drei Wasserstellen auf der Ostseite des Friedhofs nichts zur Verfügung. Laut dem Ortsbeigeordneten starten am Montag, unabhängig vom Wasserschaden, auch Reparaturarbeiten an Wegen. Dort sollen „Stolpersteine“ beseitigt werden.