In Lambsheim ist das Wasser in mehreren Haushalten am Dienstagabend abgestellt worden. Grund war ein Wasserrohrbruch in der Hinterstraße. Wie der stellvertretende Werkleiter der Friedelsheimer Gruppe, Sebastian Hötzinger, auf Anfrage mitteilt, sei die Leitung gegen 20 Uhr altersbedingt gerissen. Eine nicht näher genannte Anzahl an Anwohnern blieb bis Mittwochmittag ohne Wasserversorgung. Mittlerweile sind die Schäden laut Hötzinger behoben, und das Wasser fließt wieder uneingeschränkt. Nun soll noch die Asphaltdecke wieder verschlossen werden.