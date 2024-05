Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr VG Lambsheim/Heßheim zu einem Wasserrohrbruch in der Lambsheimer Hinterstraße ausrücken. Das Wasser seit abgestellt und die Gefahrenstelle abgesichert worden. Der Einsatz sei gegen Mitternacht beendet gewesen. Den Schaden beheben kann der zuständige Versorger, die Friedelsheimer Gruppe, voraussichtlich erst im Verlauf des Donnerstags. Wie Sebastian Hötzinger, stellvertretender Werkleiter der Friedelsheimer Gruppe, auf RHEINPFALZ-Anfrage am Vormittag mitteilt, handelt es sich wahrscheinlich um einen Hauptleitungsrohrbruch auf einer Länge von etwa drei Metern. Grund für den Rohrbruch ist demnach „ein altersbedingtes Problem bei dieser Art von Leitungen“, wie Hötzinger sagt. Wie viele Haushalte davon betroffen sind, konnte der stellvertretende Werkleiter nicht beziffern.