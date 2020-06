Ein Waschbär in einem Gully hat am Sonntag die Römerberger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Alle Versuche, das Tier herauszulocken blieben zunächst erfolglos.

Weil sie Tiergeräusche aus dem Gully in der Berghäuser Straße hörten, alarmierten Passanten am Vormittag die Feuerwehr. Wie Wehrführer Werner Huber berichtet, sei zunächst von einem gefangenen Dachs ausgegangen worden. Nachdem die Wehrleute mit Spezialwerkzeug den Kanaldeckel entfernt hatte, blickte ihnen allerdings ein Waschbär von dem etwas tiefer liegenden Fanggitter aus entgegen.

Von dort aus führt laut Huber eine Leiter etliche Meter in die Tiefe, die der augenscheinlich noch junge Waschbär immer hinunterkletterte, wenn sich ihm jemand näherte. „Wir haben ihm eine weitere Leiter hingestellt und versucht, ihn mit Hunde- und Katzenfutter zu ködern“, erzählt Huber von dem ungewöhnlichen Rettungseinsatz. Das Futter habe das Tier zwar gefressen, sich dann aber immer wieder zurückgezogen.

Nach rund einer Stunde vergeblicher Rettungsversuche sperrte die Feuerwehr den Gully ab und zog sich zurück, ließ aber eine Holzdiele stehen, auf der der Waschbär in die Freiheit gelangen konnte. „Man hat gesehen, dass er raus will“, sagt Huber. Allerdings sei ihm wohl der Trubel zu viel gewesen. Am Nachmittag saß das Tier noch im Gully, der Wehrführer war aber guter Dinge, dass es diesen spätestens bei Einbruch der Dunkelheit verlassen wird.

Wie der Waschbär in den Gully gelangte, ist unklar. Huber vermutet, dass er über ein Regenwasserrohr, das in den Altrhein mündet, ins Kanalnetz gelangt ist. Mit einem Waschbär hat die Römerberger Feuerwehr nicht zum ersten Mal zu tun, wie der Wehrführer berichtet. „Vor rund zwei Jahren hat ein ausgewachsenes Tier einmal sein Revier verteidigt und einen Gartenbesitzer nicht mehr in seinen Schuppen gelassen“, erinnert er sich.