Weil immer wieder auch Dinge vor die Tür gestellt werden, die nicht auf den Sperrmüll gehören, hat das der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rhein-Pfalz-Kreises zum Anlass genommen, noch einmal zu erklären, was abgeholt wird und was nicht.

Zum Sperrmüll gehört grundsätzlich nur bewegliches Wohnungsinventar, das zu sperrig für den Restabfallbehälter oder Zusatzabfallsäcke ist, heißt es in der Mitteilung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (Eba). Dies sind zum Beispiel Möbel aus Holz, Kunststoff oder Metall und sonstige Restabfälle wie Matratzen, Teppiche, Koffer oder anderes Mobiliar.

Nicht zum Sperrabfall gehören dem Eba zufolge sämtliche Bauabfälle beziehungsweise Gegenstände, die fest im oder am Gebäude verbaut waren. Darunter fallen jegliches Bauholz, Dämmmaterial, Türen und Fenster sowie Wand- und Deckenpaneele oder Parkett. Das heiße aber nicht, dass man darauf sitzen bleiben müsse. „Solche Bau- und Renovierungsabfälle können bei einem regionalen Entsorgungsunternehmen angeliefert werden“, schreibt der Eba. Dazu gehören etwa die Firma Zeller in Mutterstadt und die Firma Jacob Becker in Schifferstadt. Eine Liste mit weiteren Unternehmen und der Abfälle, die sie annehmen, findet sich auf der Homepage des Eigenbetriebs.

Auf die Menge achten

Auch Elektrogeräte, mit Schadstoffen verunreinigte Gegenstände oder Säcke und Kartons mit Kleinteilen sind von der Sperrmüllabfuhr ausgenommen und sollten beim nächsten Abfuhrtermin nicht mit vor der Tür stehen. Am Abfuhrtag darf zudem maximal das bestellte Abfuhrvolumen bis drei oder bis sechs Kubikmeter bereitstehen. Das einfache Abfuhrvolumen von drei Kubikmetern entspricht dabei beispielsweise einem Volumen von drei nebeneinander liegenden Würfeln mit einer Kantenlänge von jeweils einem Meter.

Die Sperrmüllabfuhr erfolgt auf Abruf und ist laut Eba rechtzeitig unter Berücksichtigung einer vierwöchigen Vorlaufzeit zu beantragen. Das geht online oder telefonisch unter der Telefonnummer 0621/5909-5555. Bei Unklarheiten und Fragen zur korrekten Abfallentsorgung können Informationen im Internet im Abfall-ABC auf der Website www.ebalu.de oder telefonisch bei der Abfallberatung unter 0621/5909-5180 eingeholt werden.