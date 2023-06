Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Was war, was kommt (9): Es ist einiges abgearbeitet worden in Limburgerhof – Bauprojekte, neuer Bürgerbus, neue Homepage zum Beispiel. Oft fast unbemerkt, sagt Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) – Corona ist schuld. Daher sei auch ein Ausblick auf 2021 schwierig.

„Da ist so einiges untergegangen“, bedauert Andreas Poignée, „Corona überschattet fast alles.“ Das „krumme“ Ortsjubiläum beispielsweise: