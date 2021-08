In der Pandemie hat der Bürgermeister eine große Solidarität unter den drei Orten der Verbandsgemeinde Maxdorf erkannt. „Sie leben nicht auf einer Insel“, sagt er. Bei seinem Herzensprojekt ist die Verwaltung ein großes Stück weitergekommen. Doch bei einigen Themen ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig.

Mit der Zeit ist der Dialog schon zum netten, routinierten Gefrotzel geworden. „Und Herr Poje, was macht die Digitalisierung des Rathauses?“, lautete stets die Frage nach dem Stand beim Lieblingsprojekt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Maxdorf. Seit Paul Poje (CDU) im Spätsommer 2016 ins Amt gekommen ist, strebt er die technische Modernisierung der Verwaltung an. Er treibt sie voran – und musste seither bei Jahresrück- und ausblicken allzu oft einräumen, dass die Fortschritte nicht so groß waren, wie er es sich gewünscht hätte. Pojes Antwort lautete dann gerne in etwa so: „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.“

„Digitalen Rückstau“ abgebaut

Nun steht Poje in seinem Büro, das Telefon am Ohr, und grinst ein wenig – weil er weiß, dass die Frage nicht lange auf sich warten lässt. „Ich weiß nicht, wie viele Tausend Seiten Papier wir gespart haben“, sagt er wenig später. Soll wohl bedeuten: Rom ist 2020 ein gutes Stück gewachsen. „Wir konnten das Jahr nutzen, um den digitalen Rückstau abzubauen“, sagt Poje, beispielsweise sei das digitale Rechnungswesen etabliert worden. Davon hat dann auch der Bürger etwas. Denn ehrlicherweise, sagt Poje, bekommen die Menschen in Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim nicht allzu viel davon mit, wenn sich interne Prozesse im Rathaus verändern.

Was sie in jedem Fall bemerkt haben dürften, ist die neue Homepage der Verbandsgemeinde, die im Sommer online gegangen ist. Die bisherige Internetpräsenz war wirklich veraltet – und nicht optimiert für verschiedene Endgeräte. „Seither haben wir keine negativen Kommentare mehr bekommen“, sagt Poje, „quasi über Nacht hat sich alles in positive Resonanz gewandelt.“ Einige Inhalte fehlen noch, aber es wird. „Wir haben uns viel Mühe gegeben“, sagt Poje, „und jetzt sind wir wirklich, wie sagt man, up to date und state of the art.“ Also auf dem neuesten Stand und ziemlich gut dabei. Wichtig war dem Bürgermeister, dass die Menschen direkt die richtigen Ansprechpersonen für ihre Anliegen finden, „und nicht erst das Grußwort des Bürgermeisters lesen müssen“.

Große Solidarität in Pandemie

Ebenfalls seit Sommer ist das neue Ratsinformationssystem aktiv. Poje will auch die Arbeit der Kommunalpolitiker auf „digital“ stellen, sodass Sitzungsunterlagen nicht mehr per Post verschickt werden müssen. 45 Tablets seien dafür bislang verteilt worden. „Gut die Hälfte der Gremiumsmitglieder arbeitet auch damit“, sagt Poje, „da ist noch einiges an Überzeugungsarbeit nötig.“

Doch Poje wird nicht müde, für seine Projekte zu werben. Dazu zählt auch, ein Miteinander zwischen Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim zu fördern. „Die Orte leben nicht auf einer Insel“, sagt der Bürgermeister, „gerade in der Pandemie habe ich eine große Solidarität in der Verbandsgemeinde erkannt.“ Dass die Vereine ortsübergreifend zusammenstehen, habe sich etwa beim Spendenlauf nach dem Brand im Birkenheider Tierpark gezeigt. Durch ein Feuer wurde Mitte August das Futterlager komplett zerstört. „Der Tierpark ist ein Aushängeschild für die Verbandsgemeinde“, sagt Poje.

Haushalt „auf Kante genäht“

Auch dass 2020 mehr als 400 Menschen zu seinem Neujahrsempfang gekommen sind, deutet Poje als Zeichen des Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Orten. Mit einem Gastredner, der über die Stasi-Zeit in der ehemaligen DDR gesprochen hat, sei es „eine, wenn nicht die große Veranstaltung des Jahres“ gewesen. Wegen Corona fällt der Empfang in diesem Jahr freilich aus, auf eine digitale Alternative verzichtet Poje ganz bewusst. So eine Veranstaltung lebe schließlich vom Austausch, vom Plaudern beim Sekt im Anschluss. Wobei Poje auch eher unerfreuliche Neuigkeiten verkünden müsste: Beim Etat für 2021 musste der Rotstift massiv angesetzt werden. „Der Haushalt ist auf Kante genäht“, sagt Poje. Auch wenn die Abgaben der Ortsgemeinden steigen werden, dürfte unter dem Strich ein deutliches Minus stehen.

Generationenwechsel im Rathaus

Vor allem wegen einer gewissen Fluktuation beim Personal im Rathaus wird Poje immer wieder kritisiert, beispielsweise von den Ortsbürgermeistern. Ansprechpartner würden sich allzu oft ändern – und bis neue Mitarbeiter in die Themen eingearbeitet sind, blieben manche Dinge liegen. Poje weiß, dass es in der Vergangenheit relativ viele Wechsel gab und hofft auf mehr Kontinuität in der Zukunft. „Wir haben auch einen Generationenwechsel im Rathaus hinter uns“, sagt er, „das Personal wurde deutlich verjüngt.“ Poje wünscht sich, die Azubis, die seit drei Jahren im Rathaus ausgebildet werden, langfristig halten zu können. „Wir wollen sie weiter beschäftigen“, sagt er, „das steht uns gut.“

Gut zu Gesicht stehen würde der Verbandsgemeinde auch ein zentrales Feuerwehrgerätehaus, findet Poje. „Es ist eine Vision“, sagt er, wohlwissend, dass die Akzeptanz für die Idee einer gemeinsamen Feuerwehr noch nicht wirklich groß ist – weder in der Politik noch unter allen Aktiven. „Das Bewusstsein muss reifen, dass sie nicht nur im Einsatz eine Einheit sind“, sagt Poje, „dieses Verständnis braucht Zeit.“ 2021 soll der gedankliche Grundstein gelegt werden, über den Flächennutzungsplan ließen sich erste Weichen stellen. Trotzdem: „Es ist ein Prozess über viele Jahre“, prophezeit Poje. Mal wieder. Aber bei der Digitalisierung hat es ja auch geklappt.

Die Serie