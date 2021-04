Weniger Schmuddelecken, mehr Grün. Eine sanierte Waldparkhalle und eine neue Kita. Neuhofen entwickelt sich weiter und davon profitieren nicht allein seine Bewohner.

Was bei einem Rundgang durch Neuhofen als Erstes auffällt: Der Ort ist grüner geworden. Die Hauptverkehrswege sehen durch die Neubepflanzung mit Bäumen und Sommerflor freundlicher aus. Und dieser Eindruck wird sich in diesem Jahr noch fortsetzen, wenn die beiden Grünanlagen im Bereich der sanierten Jahnstraße/Hauptstraße angelegt sind. Die neueste Idee zur Begrünung geht gerade in die Planung, informiert Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP). Durch den Kauf eines Anwesens nahe dem Alten Rathaus wird dem Dorf eine größere Grünfläche zur Verfügung stehen, die sich zwischen dem ehemaligen Rathaus und dem Kriegerdenkmal fortsetzen wird. Auch an anderen Stellen ist erkennbar, wie Schmuddelecken verschwinden und alles aufgeräumter wirkt – etwa bei der Herstellung des Parallelweges in der Rehbachstraße. „Die Bürger bemerken die Veränderungen, wie ich in persönlichen Gesprächen immer wieder feststelle“, sagt Marohn.

Wenn man die Projekte kennt, die der Ortsbürgermeister auf den Weg gebracht hat, bekommt man eine Vorstellung, wie Neuhofen in ein paar Jahren aussehen könnte. Das zentrale Thema der vergangenen Jahre war der Standort des neuen Supermarkts in der Ortsmitte und der damit verbundene Neubau des Sportzentrums am Badeweiher. Das wird 2021 nicht mehr so häufig auf der Agenda stehen. Die Planungen wurden eingereicht und die Verwaltung hofft, in diesem Jahr das Baurecht zu erlangen. Was bedeuten würde, dass 2022 die Bauarbeiten beginnen. An andere Projekte wiederum kann schon in diesem Jahr ein Haken gesetzt werden. Die Waldparkhalle wurde saniert und mit der geplanten Zufahrt dorthin ist die Sache in wenigen Monaten abgeschlossen.

Kinderbetreuung bleibt Thema

Über zwei Projekte werden sich vor allem junge Familien freuen: Bis zum Sommer sollen sämtliche Spielplätze instandgesetzt sein und im Spätjahr die neue Kita „Wirbelwind“ bezugsfertig sein. „Damit ist das Thema der Kinderbetreuung noch nicht abgeschlossen. Schon jetzt müssen wir uns über neue Kapazitäten Gedanken machen, wenn wir das neue Kita-Gesetz erfüllen wollen“, weiß Marohn. Auch in der Schule wird der Betreuungsbedarf steigen, da müsse man in diesem Jahr die Weichen stellen. Darüber mache sich bereits der Beigeordnete Robin Hahn (CDU) Gedanken, der für die Abläufe in den Kitas und der Schule zuständig ist.

Trotz freiwerdender Räume in der Schule nach dem Umzug der Kita „Wirbelwind“ werde der Platz mittelfristig nicht ausreichen, sagt der Bürgermeister. Das bedeutet, die Gremien werden sich auch mit der Schulerweiterung befassen. In einem Punkt zum Thema Schule ist sich der Ortsgemeinderat indes schon einig: Die Digitalisierung muss vorangetrieben werden. Von all den Großprojekten, die auf den Weg gebracht wurden, können nicht alle in diesem Jahr fertiggestellt werden. Das Tourismuskonzept aber schon, und das hat einen einfachen Grund: Die hohen Landeszuschüsse müssen bald abgerufen werden. Mit diesem Konzept wird übrigens eine in Rheinland-Pfalz einmalige Idee umgesetzt: Für Menschen mit Handicap sollen die Gewässer Badeweiher Steinerne Brücke und Schlicht problemlos zugänglich werden und beide Naherholungsgebiete auf barrierefreien Wegen erreichbar sein.

Gewohnt, zielstrebig zu arbeiten

Bei zwei Bauvorhaben gab es anfangs unerwartete Probleme beziehungsweise Auflagen. Sowohl das Otto-Ditscher-Haus wie auch das Alte Rathaus sollen bald in neuem Glanz erscheinen. „Am Anfang gab es nur die Überlegung, im Otto-Ditscher-Haus Barrierefreiheit herzustellen. Beim genaueren Hinsehen der Planer ergaben sich aber weitere Aufgabenstellungen“, erzählt Marohn. Beispielsweise sei festgestellt worden, dass bei der Statik erheblich nachgebessert werden muss und Brandschutzrichtlinien zu erfüllen sind. Letztere gelten auch bei der Sanierung des Alten Rathauses, was den Baubeginn verzögert hat. Das bedeutet, dass beide Immobilien in diesem Jahr noch nicht genutzt werden können.

Marohn ist Unternehmer und gewohnt, Entscheidungen zu treffen, die zielstrebig umgesetzt werden. In seinem Ehrenamt musste er sich erst mal daran gewöhnen, dass Verwaltungsabläufe Geduld erfordern. Denn von der Idee bis zur Fertigstellung müssen mehrere behördlichen Hürden genommen werden. Das gilt etwa für den Ausbau der Rottstraße oder des Kreisels am westlichen Ortsausgang, wo zeitgleich eine Tankstelle gebaut wird. All diese Projekte werden die Gemeinde noch bis ins nächste Jahr beschäftigen.

Bislang ist die Ortsgemeinde von finanziellen Einbußen bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie verschont geblieben, berichtet Marohn. Bedauerlich in dieser Zeit findet er die starke Einschränkung persönlicher Begegnungen bis auf ein Minimum. „Der persönliche Kontakt zu den Bürgern kommt deutlich zu kurz, und manchmal ergibt es sich nur zufällig, wenn man beim Sonntagsspaziergang miteinander ins Gespräch kommt“, sagt Marohn.

Die Serie