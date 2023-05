Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstagabend hat in einer Obdachlosenunterkunft im Boligweg in Dudenhofen ein Bewohner einen anderen mit einem Messer verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Situation vor Ort sorgte schon in der Vergangenheit für Aufsehen.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 21 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Polizei hatte ein 64 Jahre alter Mann aus bislang unbekannten Gründen einen 30-Jährigen in