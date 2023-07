Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 80 Otterstadter sind am Montagmittag ins Remigiushaus gekommen und haben beim Fischessen eine alte Tradition wiederaufleben lassen. Viele von ihnen wohnen seit Jahrzehnten in der Altrheingemeinde und berichten, was sich verändert hat und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Karlheinz Stoller lebt seit 40 Jahren in Otterstadt, schon als Kind zog es ihn in die Rheinauen. Er kann sich noch an die Fähre im Reffenthal erinnern. „Viele haben es geschätzt, auf dem