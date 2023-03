Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz gibt es keine freie Wahl des Corona-Impfstoffs. Was aber ist zu tun, wenn auf ärztlichen Rat hin Astrazeneca nicht gespritzt werden soll. So erging es Kristina Bühler aus Lambsheim, als sie am 26. April einen Termin im Impfbus in Lambsheim wahrnehmen wollte. Eine gute Information über das weitere Vorgehen habe sie vor Ort nicht bekommen, sagt die 67-Jährige.

Kristina Bühler las nach eigener Aussage am 22. April die Mitteilung in der RHEINPFALZ, dass der Impfbus am Montag, 26. April, Station in Lambsheim und Dienstag, 27. April, in Großniedesheim