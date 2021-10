Was ist Bioland?

Bioland, der führende Verband für ökologischen Landbau, feiert 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er 1971 als Bio Gemüse e. V. in Honau bei Reutlingen. 1979 wurde der Vereinsname in Bioland e. V. geändert. Dem Verband haben sich mittlerweile rund 8500 Mitglieder aus der Landwirtschaft angeschlossen. Sie sagen Nein zu Gentechnik, Massentierhaltung, chemisch-synthetischen Stickstoffdüngern und Pflanzenschutzmitteln und wirtschaften nach strengen Richtlinien, die weit über den gesetzlichen Mindeststandard für Bio-Lebensmittel hinausgehen. Anlässlich des Jubiläums fand Anfang im Oktober eine Radtour „Durchs Bioland – 50 Jahre, 50 Orte“ statt. 50 Bioland-Betriebe zwischen Hamburg und Freiburg wurden besucht. Einziger Stopp hier in der Region war die „Blattlaus“ in Maxdorf, wo Karl-Ernst Wingerter die Delegation um Bioland-Präsident Jan Plagge mit Bio-Weißwurst, Brezeln von der Lebenshilfe und alkoholfreiem Weizen begrüßte. Ein weiterer Bioland-Hofladen im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Mechtersheimer Hofgemeinschaft. Eine Karte von Mitgliedsbetrieben gibt es auf www.bioland.de.