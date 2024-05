Was man im Rhein-Pfalz-Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.

Dess Johr is ä rischdisches Herrschkäwwerjohr! Mer muss schunn uffbasse, dass mer net uff se druffdreede duut. Dauernd laaft äner iwwer de Gehweesch, schbielt zwische de Wertschdoffsäck Veschdeckls odder halt die Gaademauer fer die Kalmit. Im Schbaß redde mer do in unsrer Schdrooß schunn vun änere „rischdische Blooch dess Johr“. Awwer nadierlisch simmer all minanner ganz vesesse druff, dasses ne guudgeht.

Bald ist der Spuk vorbei

Wie isch die Daache mit meim Bsuch am schbäde Noochmiddaach noch mit an sei Audo gange bin, do war a grad mol widder ä frisch gschlubbdes Herrschkäwwerweibsche mit glänzisch braune Fliggel - direkt un zimmlisch munder – uffem Weesch fer uff die Schdrooß un fer unner’s neggschde fahrende Audo. Nooch bis zu siwwe (!) Johr als Larve unner de Erd is dess Lewe iwwer de Erd fer so än Herrschkäwwer zimmlisch korz. Nur ä paar Woche, dann is der Schbuuk vebei. Awwer so harakirikorz muss es dann a net sei.

Also hawwisch’s schnell uff die Hand genumme un mit meim Bsuch bschdaunt. De ände Nochber war a grad unnerwegs un hott’s kommendiert, die anner Nochbarn hott’s foddografiert un de neggschde Nochber war so lieb un hott denn bräschdische Käwwer niwwer in de Wald zu de alde Ääsche gedraache. Herrschkäwwermännscher un Herrschkäwwerweibscher sin schdreng gschitzt un selden, awwer bei uns in de Palz, do fiehlen se sisch Gott sei Dank noch änischermaße wohl.

Patenschaft für Hirschkäfer?

Jetzt isses awwer so: Än Herrschkäwwer vor em Audo ze redde odder aus änere Reeschetonn ze fische, dess is glei bassiert. Awwer defor ze sorsche, dasser sisch johrelang in Ruh endwiggle kann, dess is schunn ä annerie Hausnummer …

Jetzert, wu mol widder Wahle vor de Deer schdehn un die Noochrischde aus de ganze Welt so grad gar net rosisch sin, do denk isch als, dass die Demokradie als Schdaatsform ach ä bedrohdie „Rode Lischde Art“ wär un ä gfährlisches Lewe hott. Mer muss uff se uffbasse! Un wann’s needisch is – saache mer mol – iwwer die Schdrooß draache.