Den besonderen Reiz alter Automobile präsentiert die 15. Oldtimerfahrt „Goldener Hut“ am Samstag. Start ist in Schifferstadt. Anschließend geht es durch die Pfalz. Gut 100 Jahre Automobilgeschichte gibt es zu bewundern.

Die traditionelle Rundfahrt führt wieder durch die Pfalz und verbindet für die Teilnehmer Fahrgenuss mit kulinarischen Genüssen an der Weinstraße. Der Besuch eines Weinguts, ein Buffet in einem Pfälzer Lokal und einige Erfrischungen gehören zu den geplanten Stationen, sagt Jürgen Hauck vom Organisationsteam. Veranstalter ist wie immer der MAC Schifferstadt, der zugleich die ADAC-Ortsgruppe ist. Die Ausfahrt ist etwa 120 Kilometer lang und kein Wettbewerb, bei dem um Zeiten und Wertungspunkte gekämpft wird. „Es wird ,just for fun’ gefahren, um dabei zu sein, andere Oldtimerfreunde zu treffen und eine schöne Tour zu machen“, erklärt Hauck. Die einzige Aufgabe, die beim Start auf dem Schillerplatz gestellt wird, hat etwas mit Augenmaß und Schätzen zu tun, Details werden natürlich vorher nicht verraten. Zu gewinnen gibt es einen Pokal für die beste Schätzung. Geehrt werden auch die ältesten Fahrzeuge, die ältesten Fahrer, die weiteste Anfahrt und dann gebe es noch eine Überraschung.

Hoheit fährt mit

Vorne mit fährt die Schifferstadter Rettichkönigin Jessica I. Natürlich wird die Hoheit chauffiert, nämlich von Robert und Gabi Braun in einem 1929er Chevrolet. Von amerikanischen Muscle Cars bis zu klassisch deutschen Sportwagen, von Limousine bis Cabrio sind viele verschiedene Typen, Marken und Baujahre am Start. Die Anzahl der teilnehmenden Oldtimer liege wie im Vorjahr bei rund 80 Stück, sagt Hauck. Zugelassen sind Fahrzeuge bis zum Baujahr 1999. Die meisten Teams kommen aus der Region Kurpfalz und es seien etwa 20 „Wiederholungstäter“ am Start, die teils schon viele Jahre immer wieder mit machen. Es gebe auch einige Fahrer, die weite Anreisen zurücklegen, um bei der Pfalzfahrt dabei zu sein.

Start um 10 Uhr auf dem Schillerplatz

Der offizielle Start ist am Samstag ab 10 Uhr auf dem Schillerplatz. Dort fahren die Teams im Abstand von einer Minute nacheinander los – zuvor aber werden die Fahrzeuge und Fahrer dem Publikum vorgestellt. Für die Teilnehmer machen Mitglieder des Schifferstadter Fotoklubs Bilder zur Erinnerung. „Das hat sich bewährt, die Fotografen des Klubs machen Bilder in professioneller Qualität“, sagt Hauck. Für die Teilnehmer beginnt der Tag mit dem Treffen an der Waldfesthalle und einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr. Wer sich ganz kurzfristig zur Teilnahme entscheidet, könne noch mitmachen, wenn das Fahrzeug die nötigen Voraussetzungen und Papiere habe und das Team das Startgeld von 120 Euro dabei habe, sagt Hauck. Die Fahrer werden ab etwa 16 Uhr zur Zieleinfahrt an der Waldfesthalle erwartet. Dort werden auch die Pokale vergeben.