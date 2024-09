Den Auftakt zur aktuellen „Bürgermeister vor Ort“-Tour machte am Freitagabend der Bürgerempfang der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim in Kleinniedesheim. In der Halle des Kleintierzuchtvereins informierte Bürgermeister Michael Reith (SPD) über die großen Projekte der VG und stellte überraschend deren neues Logo vor.

Die Halle war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Reiths Rück- und Ausblick wurde aufgelockert mit Musik der Kreismusikschule und den Tanzmäusen des Kleinniedesheimer