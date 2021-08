Dass ein Investor einen Hof für therapeutisches Reiten auf dem Gelände des ehemaligen Vogelparks bauen möchte, hat jüngst im Böhl-Iggelheimer Gemeinderat für Diskussionen gesorgt. Entschieden ist noch nichts. Der Böhler hofft derweil, dass sein Konzept überzeugen wird. Denn das beinhaltet mehr als nur Pferdehaltung.

Der Böhler Manfred Schäffner zieht sich langsam aus dem Berufsleben zurück und will sich „in Zukunft um etwas kümmern, das mir Spaß macht“, am liebsten etwas mit Tieren, denn Schäffner ist „tierverrückt“, wie seine Frau sagt. Durch eine gute Freundin der Familie kam er auf die Idee, einen Reiterhof für therapeutisches Reiten zu bauen. Als Standort könnte er sich das Gelände des ehemaligen Vogelparks in Böhl-Iggelheim vorstellen.

Therapiereiten werde in der Region kaum angeboten, sagt Schäffner. Er reitet nicht, weiß aber, dass bei manchen körperlichen oder seelischen Einschränkungen für Kinder und auch für Erwachsene die Beschäftigung mit Pferden sehr hilfreich sein kann. Schon seit Längerem suche er mit seiner Frau, die als Maklerin arbeitet, nach einem geeigneten Gelände in der Region.

Gespräche mit Haßloch

Im vergangenen Jahr hoffte Schäffner, mit der ehemaligen Radrennbahn in Haßloch dieses Gelände gefunden zu haben. Im September 2019 habe er erst mit dem Haßlocher Bürgermeister Lothar Lorch (CDU) gesprochen und dann der Gemeinde schriftlich mitgeteilt, dass er auf der Radrennbahn einen Pferdehof anlegen möchte. Bisher habe er weder eine Zu- noch eine Absage bekommen, bedauert Schäffner. Das bestätigt Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde Haßloch, auf RHEINPFALZ-Anfrage. In den politischen Gremien werde noch diskutiert, ob die ehemalige Radrennbahn für eine Dirt-Bike-Anlage genutzt werden könnte. Erst wenn diese Entscheidung getroffen ist, werden sich die Gremien mit dem Vorschlag von Schäffner befassen, sagt Roßmann.

Nachdem Schäffner aus Haßloch nichts hörte, sei ihm der Gedanke gekommen, dass das Gelände des geschlossenen Böhl-Iggelheimer Vogelparks für sein Vorhaben gut geeignet wäre, sagt Schäffner. Er habe schon einmal vorgehabt, einen Reiterhof in Böhl zu bauen, und zwar auf einem Gelände hinter dem Jugendzentrum. Die Fläche sei aber anderweitig verkauft worden.

Aufgrund dieses früheren Vorhabens habe Bürgermeister Peter Christ (CDU) von seinen Plänen gewusst. „Ich habe ihn angerufen und gesagt, dass ich den Reiterhof gern auf dem Vogelparkgelände machen würde“, erzählt Schäffner. Christ habe gesagt, dass er eine Zeichnung vorlegen solle, berichtet Schäffner. In der Juni-Sitzung des Gemeinderats stand die mögliche Umnutzung des Parks auf der Agenda. Der Rat sollte der Planung zustimmen. Der sprach sich – bis auf die Grünen – nicht grundsätzlich gegen das Projekt aus, plädierte aber dafür, erst einmal grundsätzlich darüber nachzudenken, was mit dem Areal passieren soll. Als nächstes wird sich der Bauausschuss mit dem Thema befassen. Und auch Bürger sollen Vorschläge einreichen können.

Die Zeichnung, die er erstellt habe, sei noch kein Plan, betont Schäffner. Die Größe und der genaue Standort der einzelnen Teile der Anlage stünden noch nicht fest. Schäffner möchte Boxen und Stallungen mit einer Auslauffläche im Freien für etwa 15 Pferde bauen. Einige sollen an die Besitzer von Therapiepferden vermietet werden, die auf dem Gelände Therapiereiten anbieten können. Die anderen Boxen sollen an andere Pferdehalter vermietet werden. Es gebe nicht so viel Nachfrage von Therapeuten, die mit Pferden arbeiten, dass der Pferdehof damit kostendeckend betrieben werden kann. „Ich will mit der Anlage keinen Gewinn machen, aber auch nicht drauf legen“, sagt er.

Als weitere Gebäude sind eine Reithalle mit einem abgetrennten Bereich für Maschinen und Geräte, eine Führanlage sowie ein Longierzirkel und zwei Wohnungen für Mitarbeiter vorgesehen. Außerdem sollen ein Reitplatz, eine Graskoppel und sogenannte Sandpaddocks, Auslaufbereiche für Pferde, entstehen. „Für Koppel und Paddocks ist viel Platz vorgesehen, die Pferde sollen Auslauf haben und artgerecht gehalten werden“, betont Schäffner.

Spielplatz soll bleiben

In einem Teil des Bereichs, auf dem derzeit ein Weiher ist, möchte Schäffner Volieren aufstellen, in denen verletzte und junge Greifvögel untergebracht werden sollen. Er könnte sich vorstellen, dass hier ein Verein tätig werden könnte. Und: „Die Gaststätte bleibt erhalten.“ Er wäre bereit, das Gebäude zu renovieren. Auch der Spielplatz soll weiterbestehen. Zu den Volieren, der Gaststätte und dem Spielplatz sei ein öffentlicher Zugang möglich. Der restliche Bereich des Geländes soll den Besitzern der Pferde und den Reitern vorbehalten sein.

Pacht oder Kauf des Geländes – für Schäffner ist „beides eine Option“. Den erforderlichen Bebauungsplan werde er zahlen. Zur Umsetzung seiner Planung werden auf einem Teil der Fläche Bäume gefällt werden müssen, dafür werde er eine Ausgleichsfläche stellen. Nicht einbezogen werden in das Vorhaben soll der in Richtung Hanhofer Straße gehende Teil des Geländes. Durch den Pferdehof werde der Fahrzeugverkehr nicht wesentlich zunehmen, versichert Schäffner. Auch eine Geruchsbelästigung sei ausgeschlossen, denn der Misthaufen werde weit entfernt von der Bebauung sein.