Die Schauernheimer feiern vom 30. August bis 2. September ihre traditionelle Kerwe auf dem Platz rund um die Schauernheimer Grundschule, Schulstraße.

Zum Auftakt gibt es am Freitag ab 19 Uhr eine Warm-up-Party mit DJ Nightbreak. Am Samstag wird um 13.45 Uhr die Kerweprinzessin abgeholt und die Kerwe bei Familie Dell, Speyerer Straße 23, ausgegraben. Um 15 Uhr wird der Kerwebaum aufgestellt, rund um den Sagenbrunnen findet dann die offiziell Kerwe-Eröffnung statt. Ab 19.30 Uhr sorgt DJ Mopedo für musikalische Unterhaltung. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Punkt-11-Gottesdienst. Anschließend gibt es von 12.30 bis 14 Uhr Live-Musik mit der Lightband. Von 12 bis 16 Uhr steht außerdem Spieß und Spaß mit der Freiwilligen Feuerwehr Dannstadt auf dem Programm. Von 13 bis 15 Uhr können sich Kinder schminken lassen, von 14 bis 15 Uhr gibt es Lama-Touren und von 15 bis 17 Uhr Kinderspaß mit Magic Alessandro. Ab 18 Uhr sorgt dann Alleinunterhalter Markus Albert musikalisch für Stimmung. Am Montag steht von 18.30 bis 20.30 Uhr erneut Live-Musik mit der Lightband an, bevor um 21 Uhr die Kerwe von Kerwepfarrerin Silvia Calles und den Klageweibern wieder für ein Jahr zu Grabe getragen wird.