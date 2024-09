Nach einem Polizeieinsatz mit Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Freitagabend in Lambsheim hat die zuständige Staatsanwaltschaft über das Ergebnis dieses Einsatzes informiert. So teilt Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankental, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass bei dem Einsatz mehr als 600 Gramm Marihuana sowie sechs Cannabispflanzen sichergestellt wurden. Die Tat sei nach dem neuen Cannabisgesetz „grundsätzlich strafbar“, so Ströber. Bei den Beschuldigten handele es sich um einen 59-Jährigen und eine 54-Jährige deutscher Staatsangehörigkeit. Mangels Haftgrund seien die beiden nicht in Untersuchungshaft. Ob gegen die Personen Anklage erhoben wird, werde erst zum Abschluss der Ermittlungen entschieden. Wie viele Polizisten im Einsatz waren, will die Staatsanwaltschaft aus „polizeitaktischen Gründen“ nicht sagen, sie spricht lediglich von einer „größeren Anzahl“.