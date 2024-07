Anastasia Lösch ist medizinische Fachangestellte. Ihr Mann Norman ist Berufssoldat, stationiert in Germersheim. Gemeinsam haben sie parallel zum Hauptberuf etwas Neues gewagt. Das bedeutet zwar Mehrarbeit, fühlt sich aber wie Urlaub an.

Der 1. Mai 2024 war der Stichtag. Da bekam das Ehepaar den Schlüssel für die Sunseebar in Mechtersheim in die Hand. Damit ging ein Traum in Erfüllung, den Norman Lösch (44) und sein bester